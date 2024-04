Empresária acreana faz sucesso com tacacá, baixaria e sobremesa com formiga em SP; assista

A trajetória de Amanda Vasconcelos é um testemunho de determinação, criatividade e paixão pela culinária do Norte. Acreana, deixou sua terra natal em busca de conhecimento em São Paulo, mas acabou não apenas levando consigo o saber acadêmico, mas também o sabor e a tradição de sua região. A história de Amanda é um exemplo inspirador de como é possível transformar desafios em oportunidades e conquistar sucesso em um ambiente competitivo como o da capital paulista.

Ao chegar em São Paulo para cursar Engenharia, Amanda Vasconcelos logo percebeu uma lacuna gastronômica na cidade: a ausência dos sabores autênticos e reconfortantes da culinária do Norte. Movida pela saudade de casa e pela vontade de compartilhar sua cultura, Amanda começou a cozinhar em pequenos eventos, apresentando aos paulistanos os pratos típicos de sua terra natal.

Após anos de dedicação e paixão pela gastronomia, Amanda inaugurou a Casa Tucupí, um espaço que se tornou referência na capital paulista para quem busca experimentar os sabores autênticos do Norte do Brasil. Com pratos como a baixaria, tacacá, moqueca de peixe, rabada, suco de cupuaçu e guaraná de groselha, a Casa Tucupí oferece uma verdadeira viagem gastronômica pelas riquezas culinárias do Acre.

Ser uma empreendedora mulher na capital paulista não foi uma jornada fácil para Amanda. Além dos desafios naturais do empreendedorismo, ela enfrentou preconceitos e dificuldades ao gerenciar sua primeira loja. No entanto, com resiliência e determinação, superou esses obstáculos e hoje conta não apenas com uma, mas duas franquias da Casa Tucupí, consolidando-se como uma empresária de sucesso.

Amanda Vasconcelos não apenas conquistou o paladar dos paulistanos, mas também atraiu a atenção de grandes nomes da música, do cinema e da arte. Personalidades como o saudoso João Donato, Zeca Camargo e Joelma já passaram pela Casa Tucupí, reconhecendo a qualidade e autenticidade de sua culinária.

Entre os pratos mais intrigantes da Casa Tucupí está uma sobremesa que desperta a curiosidade dos clientes: formiga saúva com cachaça. Essa iguaria regional atrai não apenas pela ousadia, mas também pela vontade de experimentar algo verdadeiramente autêntico.

Veja a entrevista completa com o jornalista Douglas Richer e a empresária acreana: