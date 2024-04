Futuro é Ancestral: Alok lança álbum produzido com indígenas do Acre; OUÇA AGORA

Em 2014, um dos maiores Djs do mundo, o brasileiro Alok, fez uma visita aos povos Yawanawás no Acre. A experiência vivida pelo artista foi tão grande que a relação com os povos originários acreanos continuou e após 10 anos, nesta sexta-feira (19), Alok lança o álbum Futuro é Ancestral, em parceria com artistas huni kui.

O álbum é resultado de mais de 500 horas de gravações com a participação de 8 etnias indígenas diferentes.

O pré-lançamento ocorreu no Grammy Museum, em Los Angeles, nos Estados Unidos em março deste ano, com a participação do acreano Mapu Huni Kui.

Relação com o Acre

Alok disse que a vivência no Acre desencadeou uma necessidade de mudar a vida das pessoas. Foi a partir dela, que o dj criou um instituto que atua de forma ativa em projetos sociais de vários lugares do mundo.

O Instituto Alok já investiu R$ 9 milhões em ações como projetos de formalização na área de tecnologia para povos indígenas, renovação e reformas de vilas em países do continente africano, ações contra o trabalho infantil na Índia e apoio a uma instituição de crédito que ajuda a financiar negócios de agricultores no interior do Brasil.

Ainda no Acre, Alok teve contato direto com os rituais do povo Yawanawá e as músicas tradicionais. O Dj participou de um dos rituais mais intensos dos povos: o kambô, processo que utiliza o veneno do sapo-verde. Alok foi adepto também do chá da Ayahuasca, tradicional entre os povos yawanawás.

