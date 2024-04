Meghan Markle afasta mulher que tenta tirar foto com o príncipe Harry

Em imagens que circulam nas redes sociais (assista aqui), a duquesa de Sussex aparece incomodada com as atitudes de uma mulher e tenta impedir que ela tire uma foto ao lado de Harry para comemorar o resultado positivo para o time do príncipe na disputa do Royal Salute Polo Challenge.

A suposta fã, que não foi identificada, se aproximou do duque de Sussex, e Meghan insistiu para que ela mudasse de lugar. A mulher parece não entender a situação no começo, mas a duquesa repete o pedido e ela cede. A reação da ex-atriz de Suits pode ter sido apenas para a foto ter um enquadramento melhor, mas alguns usuários das redes sociais não gostaram da atitude de Meghan. De acordo com o Page Six, uma pessoa falou sobre a insegurança da princesa no vídeo do incidente: “Ela parece insegura em relação ao marido. É por isso que ela continua agarrada a ele, e qualquer mulher que esteja ao lado dele é instruída a ficar ao lado dela.” “A personalidade controladora de Meghan em exibição para o mundo ver. Tão carente de graça e espírito generoso. Ela se incluiu na vitória do time de Harry. Mortificante”, publicou outro internauta. O jogo de polo se tratou de um evento para apoiar a instituição de caridade Harry’s Sentebale. Mesmo com diversas especulações de crise no relacionamento dos duques de Sussex, eles estavam de bom humor durante a ocasião e protagonizaram momentos carinhosos.