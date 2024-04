Os melhores jogos do Roblox em 2024: de Brookhaven RP a Pet Simulator X

O Roblox é um dos maiores sucessos do universo gamer dos últimos tempos. Cerca de 71 milhões de pessoas acessam a plataforma todos os dias, superando as vendas de Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3 e Super Mario Bros. Wonder combinadas.

Tão grande é sua influência que outros jogos estão começando a imitá-lo. O mais recente design do Fortnite, apresentando uma mistura bruta de jogos criados por usuários, se assemelha muito ao Roblox. Nem um nem outro ganharão prêmios pela beleza estética, mas seus jogadores parecem não se importar.

Isso porque os usuários do Roblox, que são principalmente crianças, estão lá principalmente para se encontrar com seus amigos. Nesse sentido, pode até ser um equívoco chamar o Roblox de jogo. Em vez disso, é mais como uma plataforma social onde você pode interagir com outros em uma variedade de jogos divertidos. Em Tower of Hell, os jogadores competem para chegar ao topo de uma torre gigante. Enquanto em Red Light, Green Light, estão repletos de mini-jogos familiares como cabo de guerra e bolinhas de gude.

No cerne do Roblox está seu avatar, a identidade digital que você leva para cada jogo. Comprar uma nova roupa elegante para seu personagem quadradinho é como chegar à escola com um par de Nikes novinhos em folha.

Depois de lançado no PS5 e nos headsets de realidade virtual Meta Quest no ano passado, o jogo agora está disponível em todas as plataformas sob o sol, incluindo telefones e tablets. Então, se você está pensando em entrar no Roblox pela primeira vez, ou está apenas curioso para saber o que as crianças estão aprontando, aqui é onde você deve começar. Estes são os jogos mais populares do serviço, desde o luxuoso simulador de vida Brookhaven RP até o esconde-esconde macabro de Murder Mystery 2.

Brookhaven RP

Classificação etária: Todas as idades

Visitas: 45 bilhões

Os usuários do Roblox podem se passar pelos Kardashians na versão virtual de Los Angeles do Brookhaven. Convide seus amigos para uma festa na piscina em sua mansão, pule em um jato particular e deixe seus filhos na creche – não há preocupações no mundo neste popular simulador de vida. Isso ajuda a explicar por que é atualmente um dos maiores jogos do Roblox.

Adopt me!

Classificação etária: 9+

Visitas: 35 bilhões

Entre em Adopt Me! em qualquer dia e você encontrará jogadores acompanhados por seus animais de estimação em uma utopia cor-de-rosa. Aqui, você pode trocar itens com outros, ganhar recompensas por completar missões diárias e participar de mini-jogos e eventos sazonais. Se perguntando por que as crianças continuam pedindo mais dinheiro para gastar em Robux, a moeda do jogo Roblox? Provavelmente é porque elas querem novas roupas para seus filhotes.

Blox fruits

Classificação etária: 9+

Visitas: 31 bilhões

Blox Fruits é uma aventura de luta em que os jogadores pulam por ilhas temáticas para completar missões. No caminho, você pode comprar e comer as frutas blox titulares para obter superpoderes que podem ajudá-lo a resistir a ataques e viajar mais longe pelo oceano. Fãs mais jovens de One Piece, o anime transformado em série da Netflix, devem encontrar muito para gostar aqui.

Tower of hell

Classificação etária: Todas as idades

Visitas: 23 bilhões

Não se deixe enganar pelo seu título diabólico, Tower of Hell é uma corrida fácil por um curso de obstáculos vertical. A única pessoa que ficará vermelha será o último jogador a chegar ao topo.

Murder Mystery 2

Classificação etária: 13+

Visitas: 14 bilhões

Um jogo baseado no filme de terror auto-referencial Scream ainda não se materializou, mas Murder Mystery 2 pode ser a próxima melhor coisa para crianças. Vamos ser honestos, alguns deles provavelmente assistiram ao último capítulo às suas costas. Neste “quem fez isso” de interpretação de papéis, uma pessoa é o assassino, outra é o xerife, e todos os outros jogam os inocentes desafortunados. O objetivo é derrubar o assassino antes que ele mate todos vocês. A capacidade de negociar e colecionar facas provavelmente deu ao jogo uma classificação etária mais alta.

Piggy

Classificação etária: 9+

Visitas: 12 bilhões

Piggy é coisa de pesadelo. Imagine ser perseguido por um Peppa Pig demoníaco enquanto você se esforça para escapar de um parque de diversões sombrio. Plot twist: também pode haver um traidor entre vocês. Se você curte jogos de terror indie e sobrevivência como Granny e Among Us, Piggy é o lugar para começar sua jornada no Roblox.

Royale High

Classificação etária: Todas as idades

Visitas: 9,7 bilhões

Visualmente, Royale High é o brilho labial dos jogos do Roblox. Os jogadores, que se assemelham a bonecas Bratz, são transportados para um mundo de fantasia cintilante onde a escola secundária nunca termina. Você irá para o baile, sairá com amigos, interpretará famílias e provavelmente encontrará uma sereia ou duas. Como Cher de As Patricinhas de Beverly Hills, sua principal preocupação será o seu guarda-roupa. Não gosta do seu visual? Desembolse para um novo. Aqui não temos dinheiro, bobinho – diamantes são o melhor amigo de uma garota.

Bed Wars

Classificação etária: 9+

Visitas: 9 bilhões