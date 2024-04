Saiba quem é o cantor baiano apontado como novo affair de Preta Gil

Preta Gil foi vista jantando com o cantor Danrlei Orrico na última quarta-feira (10/4), no Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados de amigos e deixaram o local juntos. Desde então, suspeitas de um affair da cantora com o artista viralizaram na web.

Essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos. No início de 2024, Preta e Danrlei também foram flagrados juntos, bem como no Carnaval e no Lollapalooza 2024. Mas afinal, quem é Danrlei Orrico?

O cantor, conhecido como O Kannalha, é um dos grandes fenômenos do pagode baiano. Ele tem 28 anos de idade e já fez colaborações musicais com artistas renomados como Pabllo Vittar e Pedro Sampaio. Atualmente, ele conta com mais de 950 mil seguidores no Instagram.