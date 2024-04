Vídeos mostram agressão em escola e choro de dor de menino que morreu

Imagens mostram o menino Carlos Teixeira, de 13 anos, sofrendo agressões dentro da escola e chorando de dor em casa. Ele morreu na última terça-feira (16/4) depois que dois estudantes pularam em suas costas, conforme relato do pai da vítima, Julysses Fleming.

Carlos estudava na Escola Estadual Júlio Pardo Couto, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. No dia 19 de março, alunos da unidade hostilizaram o adolescente, que chegou a levar uma chave de braço no pescoço de um deles. A data do registro foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Em nota enviada nesta sexta-feira (19/4), a Seduc afirmou que repudia toda e qualquer forma de agressão e de incitação à violência dentro ou fora das escolas. “Na época, ao tomar ciência do caso apresentado, a gestão escolar acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis do aluno. Também registrou o ocorrido no aplicativo do Conviva”. O app é uma plataforma do governo do estado para registro de ocorrências no ambiente escolar, incluindo agressão, bullying e racismo.

A pasta já havia informado que a Diretoria de Ensino de São Vicente, no litoral, instaurou uma apuração preliminar interna do caso e colabora com as autoridades nas investigações.