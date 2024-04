VII Fórum de Dança do Acre, Sinira e Chuvisco e mais; veja as opções de lazer na Agenda Cultural

VII Fórum de Dança do Acre

Dia 25 a 28 de Abril, a partir das 19h

Local: Usina de Arte Joao Donato

Entrada: Gratuita

Contato: 996056290

A Associação de Dança do Acre, promoverá VII Fórum de Dança do Acre, um evento que é uma realização financiada pela Fundação de Cultura Elias Mansour, e a lei de incentivo à cultura Paulo Gustavo. Iniciado no ano de 2011 o Fórum de Dança surge com a intenção de ampliar as discussões sobre as políticas públicas culturais voltadas para a dança, ampliando o conhecimento dos participantes, além de incentivar o fazer da dança em todo o estado do Acre.

Sinira e chuvisco in concert

Dia 20 de Abril, a partir das 18h

Local: Teatro de arena do SESC

Entrada: Gratuita

SINIRA E CHUVISCO IN CONCERT! É um show cênico musical para todas as idades que, utilizando-se de elementos cômicos, realiza um passeio pela pluralidade da música brasileira e emociona abordando questões como união, pertencimento e valores que fazem a vida e a arte valerem à pena.

Esse trabalho partiu de um processo de pesquisa e criação coletiva das atrizes Carol Di Deus e Sandra Buh, onde laçando mão de elementos cênicos (Personagem, Figurino, Objetos, Iluminação, Dramaturgia e etc) e utilizando-se da linguagem cômica da palhaçaria falarão sobre a rica musicalidade brasileira.

Semana do Quadrilheiro

Dia 22 a 28 de Abril, das 19h às 22h

Local: Espaços Juninos e Quadra de Ensaio das Juninas

A Liga de Quadrilhas Juninas do Acre realizará, de 22 a 28 de abril, o projeto ‘Semana do Quadrilheiro’, em Rio Branco. A ação se encerrará com o 14⁰ Esquenta Junino, que dará abertura ao Calendário Junino da capital.

Na ocasião, haverá uma vasta programação para os sete dias de evento, que irão desde workshop, com foco na preparação física adequada dos brincantes, como palestra sobre produção cultural e movimento junino e Oficina de Damas Juninas.