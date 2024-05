Ataque israelense em Rafah mata 45 pessoas e provoca protestos internacionais

CAIRO/JERUSALÉM – Um ataque aéreo israelense desencadeou um incêndio que matou 45 pessoas em um acampamento na cidade de Rafah, em Gaza, disseram autoridades nesta segunda-feira, provocando protestos de líderes globais que pediram a implementação de um Tribunal Mundial. para deter o ataque de Israel.

Famílias palestinas correram para hospitais para preparar seus mortos para o enterro depois que um ataque na noite de domingo incendiou tendas e abrigos de metal frágeis. Os militares de Israel, que estão tentando eliminar o Hamas em Gaza , disseram que estavam investigando relatos de que um ataque realizado contra comandantes do grupo militante islâmico em Rafah teria causado o incêndio.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o ataque não tinha a intenção de causar vítimas civis. “Em Rafah, já evacuámos cerca de 1 milhão de residentes não-combatentes e, apesar dos nossos maiores esforços para não prejudicar os não-combatentes, algo infelizmente correu tragicamente errado”, disse ele num discurso no parlamento que foi interrompido por gritos de legisladores da oposição.

Sobreviventes disseram que as famílias estavam se preparando para dormir quando o ataque atingiu o bairro de Tel Al-Sultan, onde milhares de pessoas estavam abrigadas depois que as forças israelenses iniciaram uma ofensiva terrestre no leste de Rafah, há mais de duas semanas.

“Estávamos orando… e preparando as camas dos nossos filhos para dormir. Não houve nada de incomum, então ouvimos um barulho muito alto e o fogo irrompeu ao nosso redor”, disse Umm Mohamed Al-Attar, uma mãe palestina em um bairro residencial. lenço vermelho.

“Todas as crianças começaram a gritar… O som era assustador; sentíamos que o metal estava prestes a desabar sobre nós e estilhaços caíram nos quartos.” Imagens de vídeo obtidas pela Reuters mostraram um incêndio na escuridão e pessoas gritando em pânico. Um grupo de jovens tentou retirar chapas de ferro corrugado e uma mangueira de um único caminhão de bombeiros começou a apagar as chamas.

Mais de metade dos mortos eram mulheres, crianças e idosos, disseram autoridades de saúde em Gaza, controlada pelo Hamas, acrescentando que o número de mortos provavelmente aumentará devido a pessoas com queimaduras graves. Mais tarde, os médicos disseram que um ataque aéreo israelense na segunda-feira contra uma casa em Rafah matou sete palestinos, com vários outros feridos.

Os militares de Israel disseram que o ataque de domingo, baseado em “inteligência precisa”, eliminou o chefe do Estado-Maior do Hamas para o segundo e maior território palestino, a Cisjordânia, além de outro oficial responsável pelos ataques mortais contra israelenses.

Isto seguiu-se à intercepção de oito foguetes disparados contra Israel a partir da área de Rafah, no extremo sul de Gaza. Israel manteve a sua ofensiva apesar de uma decisão do principal tribunal da ONU na sexta-feira ordenando que ela parasse, dizendo que a decisão do tribunal lhe concede alguma margem para ação militar naquele país. O tribunal também reiterou os apelos à libertação imediata e incondicional dos reféns detidos em Gaza pelo Hamas.

Os EUA instaram Israel a ter mais cuidado na proteção dos civis, mas não chegaram a pedir a suspensão da incursão em Rafah. “Israel tem o direito de ir atrás do Hamas, e entendemos que este ataque matou dois importantes terroristas do Hamas que são responsáveis ​​por ataques contra civis israelenses”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. “Mas, como já deixamos claro, Israel deve tomar todas as precauções possíveis para proteger os civis.”

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar “indignado” com os últimos ataques de Israel. “Essas operações devem parar. Não há áreas seguras em Rafah para os civis palestinos”, disse ele no X. Vários milhares de manifestantes reuniram-se posteriormente em Paris para protestar contra a ofensiva em Gaza.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, disseram que a decisão do Tribunal Internacional de Justiça deve ser respeitada. “O direito humanitário internacional aplica-se a todos, também à condução da guerra por Israel”, disse Baerbock.

O governo do Canadá disse estar “horrorizado” com o ataque aéreo mortal em Rafah e pediu um cessar-fogo imediato. “O Canadá não apoia uma operação militar israelita em Rafah”, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros, Melanie Joly, numa publicação no X. “Este nível de sofrimento humano tem de acabar”.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos também condenaram o ataque israelense e o Catar disse que o ataque a Rafah poderia dificultar os esforços para mediar um cessar-fogo e a troca de reféns.

SEM ZONA SEGURA

Mais de 36 mil palestinos foram mortos na ofensiva de Israel, afirma o Ministério da Saúde de Gaza. Israel lançou a operação depois que militantes liderados pelo Hamas atacaram comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, segundo registros israelenses.

À luz do dia, o acampamento em Rafah era uma confusão fumegante de tendas, metal retorcido e pertences carbonizados.

As mulheres choravam e os homens faziam orações ao lado dos corpos envoltos em mortalhas. Sentado ao lado dos corpos dos seus familiares, Abed Mohammed Al-Attar disse que Israel mentiu quando disse aos residentes que estariam seguros nas áreas ocidentais de Rafah. Seu irmão, sua cunhada e vários outros parentes morreram no incêndio.

“O exército é um mentiroso. Não há segurança em Gaza. Não há segurança, nem para uma criança, um homem idoso ou uma mulher. Aqui está ele (meu irmão) com sua esposa, eles foram martirizados”, disse ele. O Ministério das Relações Exteriores palestino, com sede na Cisjordânia, condenou “o hediondo massacre”. O Egito também condenou o “bombardeio deliberado das tendas das pessoas deslocadas” por Israel, informou a mídia estatal, descrevendo-o como uma violação flagrante do direito internacional.

Na segunda-feira, os militares israelitas disseram que estavam a investigar relatos de uma troca de tiros entre soldados israelitas e egípcios perto da passagem de fronteira de Rafah com Gaza. O porta-voz militar do Egito disse que o tiroteio perto da passagem de Rafah levou à morte de uma pessoa e que as autoridades estavam investigando.

Os tanques israelenses intensificaram a intensidade dos bombardeios nas áreas leste e central de Rafah na segunda-feira, matando pelo menos oito pessoas, disseram autoridades locais de saúde. Dois profissionais de saúde foram mortos por um míssil disparado de um drone quando saíam do hospital kuwaitiano em Rafah, disseram os médicos.

No campo de Al-Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, um ataque israelense matou três policiais palestinos, disse o Ministério do Interior de Gaza, administrado pelo Hamas. Israel diz que quer erradicar os combatentes do Hamas escondidos em Rafah e resgatar reféns que afirma estarem detidos na área.