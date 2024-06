Bebê quebra clavícula durante o parto e mãe acusa médico de negligência na ‘maternidade de lona’

De acordo com a jovem, além da fratura do filho, ela também teve problemas quando deu entrada — sentindo fortes dores — na maternidade. Reclamações que são frequentes na única maternidade com UTI Neonatal no estado.

O dia da internação

Yhorrana disse que deu entrada na unidade no dia 1º, às 18h sentindo fortes dores. Como tinham muitas mulheres na fila, precisou aguardar. Ela foi examinada uma hora depois, mesmo pedindo urgência.

“Aguardei por atendimento com muita, muita, muita dor, havia muita gente na fila. Solicitei atenção devido à intensa dor que sentia, mas me foi dito para esperar, pois havia outras pessoas na mesma situação. Por volta das 19 horas, finalmente fui examinada por um médico e constataram que eu estava dilatada 7 centímetros”, contou a jovem.

Nesse momento, ela foi encaminhada para a sala de pré-parto, mas uma familiar insistiu que ela deveria ir direto para a sala de parto, o que acabou acontecendo. No local, foi identificado que ela estava com pressão alta. A jovem lembrou que “gritava” por ajuda para a equipe médica.

Por volta das 20h30, a acompanhante chamou os médicos para relatar que o bebê estava nascendo. “Eles vieram, pediram para eu fazer força, e meu filho nasceu às 20h44”.

“Quero providência. O atendimento na entrada é horrível. Quando as mãezinhas chegam lá com dor, os médicos ficam falando que é para esperar, porque não tem espaço. É horrível, horrível, horrível, horrível. E na hora do parto, se a gente não obedecer, os médicos nos deixam lá sozinha. É terrível”, disse.

À meia-noite, Yhorrana foi transferida para o leito. Na manhã seguinte, ao dar banho no filho percebeu que algo estava errado e decidiu esperar a visita da pediatra.

“Quando ela veio, expliquei a situação, e ela solicitou um raio-x, confirmando a fratura da clavícula. E mesmo os médicos dizendo que estava tudo bem, um exame constatou que não estava”, conta.

A jovem e o filho receberam alta no dia 5 de maio. Segundo ela, o recém-nascido continuava chorando todas as vezes que ela tocava na região da clavícula. No dia 27 de maio, ela voltou à maternidade e pediu uma consulta com um pediatra. Outro raio-x confirmou que a clavícula continuava lesionada.

“Disseram que isso podia ser permanente, que ele pode ter sequelas. Eu responsabilizo muito o médico, a maternidade e todo mundo por essa falta de cuidado com o meu filho. É um sentimento de querer Justiça mesmo”.