Comissão organizadora do Bingão das Mães confirma sorteio para o próximo sábado

A Comissão Organizadora anunciou nesta segunda-feira que a aguardada edição 2024 do Bingão das Mães está confirmada para o próximo sábado, dia 1º de junho. O evento, que tradicionalmente atrai milhares de pessoas, será realizado no Palco Municipal, em frente à Praça 25 de Setembro, com início programado para às três horas da tarde.

De acordo com a Comissão, a programação deste ano promete ser especialmente animada. Além dos tradicionais bingões principais, os participantes poderão contar com sorteios de Pix, diversas brincadeiras, shows musicais e outras atrações que prometem entreter e alegrar a população presente.

20 mil cartelas serão distribuídas gratuitamente

O Bingão das Mães é um evento tradicional que, além de celebrar o mês das Mães, também beneficia moradores de diferentes regiões do município, incluindo aqueles que residem na zona rural. Este ano, a Secretaria de Cidadania ficará responsável pela distribuição de 20 mil cartelas, com o apoio de presidentes de bairros e outros pontos de distribuição.

O evento não apenas celebra as mães, mas também fortalece a comunidade ao reunir famílias e amigos para uma tarde de confraternização.

“É uma forma de homenagear as famílias de Sena Madureira, especialmente as mães, que são o coração de nossas casas”, destacou o secretário de Cidadania, Daniel Herculano, que está à frente do projeto.

A edição deste ano contará com a presença de várias autoridades locais, incluindo o prefeito Mazinho Serafim, a deputada federal Meire Serafim, o deputado estadual Gilberto Lira, além de vereadores da base e outros secretários municipais. A presença dessas lideranças sublinha a importância do Bingão das Mães para a comunidade de Sena Madureira.

Os organizadores esperam uma grande participação da população e garantem que todas as medidas estão sendo tomadas para que o evento seja seguro e agradável para todos.

“Estamos ansiosos para mais uma edição de sucesso, onde celebraremos juntos a força e a importância das mães de nossa cidade”, concluiu o prefeito Mazinho Serafim. Com a promessa de muita diversão e prêmios, a edição 2024 do Bingão das Mães já é aguardada com grande expectativa por toda a comunidade.