Em negociação com o Vasco, Philippe Coutinho chega ao Brasil

Em negociação com o Vasco, o meia Philippe Coutinho desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira, no Aeroporto de Guarulhos. O jogador revelado no clube carioca estava em Doha, no Catar, e voltou ao Brasil com o fim da temporada no país.

— Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos) — disse Coutinho, ao BTB Sports, ao ser perguntado sobre o desejo de voltar ao Vasco.

A resposta de Philippe Coutinho agitou os torcedores do Vasco nas redes sociais. A frase “todo mundo já sabe” entrou para os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) em poucos minutos. O jogador revelado no clube também foi tietado por vascaínos no Aeroporto de Guarulhos.

O Vasco considera bem próximo o acerto com Philippe Coutinho, que já deixou claro o desejo de retornar ao clube que o revelou. As partes agora debatem o modelo do negócio.

Pessoas próximas ao jogador e ao clube dizem que é muito provável que a transação tenha um final feliz. O presidente Pedrinho fez contatos com o meia-atacante há cerca de um mês e, desde então, as conversas têm avançado. “Só não está certo porque tem que assinar”, disse uma fonte que acompanha a negociação.

Ainda não se sabe, no entanto, se Coutinho viria por empréstimo ou em definitivo. O Vasco aguarda o desenrolar da negociação com o Aston Villa para se acertar com o meia. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, até o meio deste ano.

Existe a possibilidade de o jogador rescindir com o Aston Villa e chegar livre ao Vasco. Outro cenário é um empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo. Os termos têm sido discutidos entre as partes. Enquanto isso, Coutinho tem olhado imóveis no Rio de Janeiro.