Empresário que estava desaparecido foi assassinado a pauladas por funcionários de fazenda

O empresário Edson Nascimento Dalto, 54 anos, foi mesmo assassinado e dois funcionários da fazenda dele e uma mulher são apontados como envolvidos no crime, de acordo com informações apuradas pela Polícia Civil.

Dalto era dono de um mercado, na zona leste de Porto Velho, que levava seu sobrenome.

As investigações da Polícia levaram a dois funcionários. Um deles o gerente da fazenda e o outro, um peão. Na tarde deste sábado (11) acabaram confessando o envolvimento e apontaram a localização do corpo, jogado às margens do rio Preto, na ponte da Linha 4, em Triunfo, em Candeias do Jamari.

Foi apurado que os funcionários estariam furtando gado e Dalto descobriu. O gerente da fazenda, uma mulher, e um peão, estariam envolvidos no crime. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros.