Como funciona a eleição presidencial nos EUA em 2024

As eleições presidenciais nos Estados Unidos seguem um modelo único e complexo que combina aspectos históricos e modernos, refletindo a estrutura política descentralizada do país.

Ao contrário de sistemas em que o voto popular decide diretamente o vencedor, o processo eleitoral norte-americano é indireto e envolve uma série de etapas, das primárias até a votação no Colégio Eleitoral.

Etapas da eleição

A eleição presidencial americana acontece a cada quatro anos, sempre na primeira terça-feira após o primeiro dia de novembro. Em 2024, a votação está marcada para o dia 5 de novembro, quando eleitores de todo o país vão às urnas. No entanto, o processo eleitoral começa muito antes desse dia, com as primárias e caucus que ocorrem nos estados, seguidos pelas convenções partidárias e debates entre os candidatos.

As primárias são as primeiras votações do ciclo eleitoral. Cada partido político realiza essas prévias em datas diferentes para escolher seu candidato à presidência.

Em alguns estados, a eleição ocorre através de primárias abertas, em que qualquer eleitor pode votar, enquanto outros estados têm primárias fechadas, limitando o voto apenas aos eleitores registrados no partido.

Além disso, existem os caucus, que são assembleias públicas onde os eleitores se reúnem para debater e votar em seus candidatos preferidos. Esse processo dura de janeiro a junho, e o candidato que acumula mais delegados em seu partido se torna o indicado para a eleição presidencial.

Após a definição dos candidatos em cada partido, as convenções partidárias acontecem. Durante essas convenções, os partidos ratificam seus indicados e apresentam suas plataformas eleitorais. Em 2024, a convenção republicana ocorrerá em julho, enquanto a dos democratas será em agosto.

O Colégio Eleitoral

O sistema de votação nos EUA é indireto, e o presidente é escolhido por meio do Colégio Eleitoral, uma instituição criada para equilibrar o poder entre estados de diferentes tamanhos populacionais.

O Colégio Eleitoral é composto por 538 delegados, e para que um candidato seja eleito presidente, ele precisa garantir pelo menos 270 votos desse total. Cada estado tem um número específico de delegados, que é proporcional à sua população. Por exemplo, a Califórnia, o estado mais populoso, tem 54 delegados, enquanto estados com menos habitantes, como o Alasca, têm apenas três.

Nos Estados Unidos, a maioria dos estados segue a regra do “vencedor leva tudo” (winner takes all), ou seja, o candidato que obtém a maioria dos votos populares em um estado leva todos os delegados daquele estado. Apenas dois estados, Maine e Nebraska, adotam um sistema proporcional, dividindo os delegados de acordo com a votação popular.

Os estados-pêndulo

Entre os 50 estados, alguns são conhecidos como “estados-pêndulo” ou swing states. Esses estados não possuem uma tendência clara de apoio a um partido, alternando entre democratas e republicanos em diferentes eleições. Em 2024, estados como Flórida, Geórgia, Pensilvânia, Michigan e Arizona serão cruciais, pois sua volatilidade e número significativo de delegados podem definir o resultado da eleição.

Esses estados são alvo de intensa campanha dos candidatos, pois uma vitória em um estado-pêndulo pode garantir um grande número de delegados e, consequentemente, aumentar significativamente as chances de vitória no Colégio Eleitoral.

A importância dos delegados

Os delegados desempenham um papel central no sistema eleitoral dos EUA. Eles são escolhidos pelos partidos e, em teoria, devem votar de acordo com os resultados da eleição em seu estado.

No entanto, em alguns casos, os delegados podem votar de forma diferente do resultado popular do estado, embora isso seja raro. Esse sistema foi implementado no final do século XVIII, em um contexto em que a comunicação e a logística eram muito mais difíceis, e foi mantido para assegurar que estados menores tivessem peso nas eleições.

O calendário eleitoral de 2024

O calendário eleitoral de 2024 começa em janeiro, com as primeiras primárias e caucus, e se estende até novembro, com a eleição final.

A primeira votação das primárias republicanas será realizada em Iowa, no dia 15 de janeiro, enquanto os democratas iniciam sua temporada eleitoral em New Hampshire, no dia 23 de janeiro.

Ao longo do primeiro semestre, cada estado realizará suas primárias ou caucus, e os resultados definirão os candidatos à presidência de cada partido. As convenções partidárias ocorrerão no meio do ano, seguidas pelos debates entre os candidatos no segundo semestre.

A eleição presidencial ocorrerá no dia 5 de novembro, e além da escolha do presidente, os eleitores também votarão para deputados federais, senadores e governadores em alguns estados. Após a votação, o Colégio Eleitoral se reunirá em dezembro para formalizar a escolha do presidente.

O voto antecipado e por correio

Uma característica interessante das eleições nos EUA é a possibilidade de votar de forma antecipada ou pelo correio. Muitos estados permitem que os eleitores votem antes do dia oficial da eleição, seja por questões de conveniência ou para evitar longas filas no dia do pleito.

O voto por correio também é amplamente utilizado, especialmente em estados onde o acesso às urnas pode ser mais complicado para certos grupos de eleitores. Em 2020, por exemplo, devido à pandemia de COVID-19, o voto por correio teve uma participação expressiva, e o mesmo é esperado para 2024, com milhões de eleitores optando por essa modalidade.

O impacto das eleições nos EUA

A eleição presidencial dos Estados Unidos tem um impacto global significativo, uma vez que o país desempenha um papel central na política internacional, na economia global e nas questões de segurança.

O resultado das eleições em 2024 será observado de perto por governos e mercados ao redor do mundo, que buscarão entender como as políticas do próximo presidente afetarão temas como comércio internacional, alianças estratégicas e questões ambientais.

Além disso, dentro dos EUA, a eleição de 2024 promete ser uma das mais polarizadas da história recente, com um cenário político marcado por divisões ideológicas profundas entre os eleitores.

A disputa entre os dois principais partidos, democratas e republicanos, será acirrada, especialmente nos estados-pêndulo, onde pequenas diferenças no voto podem decidir a eleição.

A eleição presidencial dos Estados Unidos em 2024 será marcada por seu sistema complexo e único, que envolve primárias, convenções partidárias, debates e a votação final, organizada pelo Colégio Eleitoral. Com um impacto global significativo, o pleito deste ano será observado de perto em todo o mundo, enquanto os americanos se preparam para escolher o próximo líder da maior potência mundial.