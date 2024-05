Jovem é atacada com ácido enquanto voltava da academia e fica em estado grave

Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. No momento do ataque, ela ainda ingeriu parte do líquido, o que agravou o quadro de saúde. A jovem está internada no Hospital Universitário de Londrina (HU).

Também ao g1, o delegado Tristão Borborema, responsável pelo caso, afirmou que a pessoa que cometeu o crime usava uma peruca quando jogou o ácido na vítima. “Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos”, disse. Uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem foi atacada. O material foi recolhido para análise.