Lady Gaga anuncia novo álbum 4 anos após último lançamento

A cantora americana Lady Gaga (38), anunciou oficialmente o novo álbum de estúdio dela. O comunicado foi feito no sábado (25) e ocorreu exatamente quatro anos após o último lançamento, “Chromatica”.

O comunicado foi feito a partir da mensagem “LG7. O retorno de Gaga”, projetada nas cenas finais do filme “Gaga Chromatica Ball”, disponibilizado em um serviço de streaming ontem.

Os fãs da cantora usam a abreviação “LG7” para nomear o próximo trabalho de estúdio dela, que será o sétimo de sua carreira.

Além disso, durante a cena é possível ouvir o trecho de uma música ainda desconhecida de Gaga, o que os fãs entenderam como “we dance in the shadow of the night” [“Nós dançamos nas sombras da noite”, em tradução literal].

Recentemente, Lady Gaga fez diversas publicações nas redes sociais nas quais aparece usando roupas pretas em estúdios e com instrumentos musicais. Ela também passou a usar um emoji de coração preto em todas as legendas.

A cantora, que já lançou os álbuns “The Fame” (2008), “The Fame Monster” (2009), “Born This Way” (2011), “Artpop” (2013), “Joanne” (2016) e “Chromatica” (2020), também já declarou que as novas músicas que vem escrevendo e gravando são “diferentes de tudo que já fez”.

No dia do aniversário de 38 anos dela, em março, Gaga também falou que as novas músicas são as “melhores que já fez”.

O filme “Gaga Chromatica Ball” retrata a turnê do álbum “Chromatica” e está disponível para assinantes do Max, serviço de streaming da HBO.