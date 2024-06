Morre pai do ministro Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes

O pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes, morreu nesta terça-feira (28/5). A causa da morte não foi divulgada. O Metrópoles confirmou a informação.

O velório será realizado em São Paulo nesta terça-feira, em cerimônia restrita aos familiares, de acordo com o presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso.

Durante abertura da 2ª sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Barroso comunicou a morte do pai de Moraes e prestou solidariedade ao ministro.

“Em nome do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário brasileiro, mando um abraço carinhoso ao ministro Alexandre de Moraes e a toda sua família, desejando conforto após o momento de luto e tristeza pela partida”, declarou Barroso. “Nunca é hora”, completou.

“Eu registro com grande pesar a notícia do falecimento do pai do meu querido amigo Alexandre de Moraes, cuja informação recebi agora pela manhã. Senhor Léon Lima de Moraes, o velório acontecerá em São Paulo, em cerimônia restrita”, informou.

O representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no CNJ, Mansou Elias Karmouche, também prestou condolências à família enlutada: “Deixo o registro, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da solidariedade e do desejo de grande conforto a todos os familiares, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes”.