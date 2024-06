Natal em Maio: em meio ao caos, Ótica Moderna traz espírito natalino com campanha especial

A Ótica Moderna, tradicional em Rio Branco, com mais de 15 anos de mercado, se solidarizando com diversas tragédias que ocorreram no Brasil e no mundo, espera trazer o espírito natalino para “renascer a esperança em meio ao caos”.

Com uma campanha natalina em maio, que finaliza nesta semana, 31 de maio, a Ótica Moderna entendeu que o Natal é um momento que traz paz e suavidade em meio ao momento delicado que o Brasil e o mundo vivem.

“Estamos encerrando a campanha de Natal e o presente é: fazer o teste de visão gratuitamente na Ótica Moderna, que detecta algum problema de visão na hora. Após o teste, o cliente é indicado para o oftalmologista. A ótica está presenteando o cliente com um voucher de R$ 100,00, além de uma árvore de prêmios para quem é cliente moderno”, explica Záyra Ayache, CEO da Ótica Moderna.

Segundo Záyra, a árvore é muito multiplicadora , com óculos solares, armações e lentes , ela é o resumo de tudo o que o cliente imaginar, lá ele vai encontrar. Ao comprar os seus óculos, o cliente ganha uma nota de R$ 100,00 como voucher, que pode servir como desconto na consulta ou compra na ótica.

“Temos tudo para agregar saúde e beleza a nossos clientes, e a cereja do bolo são produtos exclusivos de designer arrojado e o nosso atendimento orientação é algo que lutamos para que nosso cliente viva sua melhor experiência, e faça bom uso de seus óculos” disse , Záyra Ayache CEO da Ótica Moderna.

A Ótica Moderna possui meios de pagamentos que melhor se encaixam na realidade do cliente. “Parcelamos no boleto, cartão, pix e dinheiro, lembrando: no crediário temos parcelas até em 12x , e parcelamos no cartão de crédito sem juros. O cliente também pode contar sempre com o pós-venda, todos os meses o cliente recebe uma mensagem para manutenção de suas peças, afinal prevenir e preservar, sendo sempre um prazer receber este cliente para prosear, afinal, a Ótica Moderna é uma eterna construção de grandes amizades”, ressaltou Záyra Ayache .

Além da campanha de Natal em Maio, a Ótica Moderna está com coleção nova de armações e óculos solares, além de um delicioso capuccino. Para mais informações e para participar, basta visitar a loja, localizada na Avenida Epaminondas Jácome, n° 3168 – localizada em frente a rotatória da base. Também é possível consultar as condições da promoção através do Instagram da Ótica Moderna – @oticamodernaa ou entrando em contato pelo telefone (68) 99968-3334.