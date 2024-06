Padre dá puxão em bebê durante batizado; atitude registrada em vídeo revolta família

O padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller causou revolta após dar um puxão na cabeça de um bebê para realizar a cerimônia de batismo. O caso ocorreu na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Alto, na Região Serrana do Rio de Janeiro, no último sábado (25/5).

Nas imagens, a Jhullie chorava no colo da mãe, Juliane, que tentava manter a bebê na direção da pia batismal. Em seguida, o padre dá o puxão para concluir o batismo. A mãe, descontente com o comportamento, afasta Jhullie.

⏯️ Padre dá puxão em bebê em batizado: “Acabou com nosso dia” “Ele acabou com nosso dia”, disse a tia da bebê, que também aparece nas imagens. Pelas redes sociais, o padre pediu desculpas à família Leia: https://t.co/f056h9GWxc pic.twitter.com/f97tum8Ys7 — Metrópoles (@Metropoles) May 27, 2024

“Nós estamos revoltados, nos sentindo impotentes, não entendemos como alguém que era para ser o representante da palavra pode agir assim com um ser tão inocente. Quero justiça! Isso não pode ficar impune”, afirmou a mãe ao g1.

Juliane relatou que a filha estava doente; por isso, ficou agitada. Mesmo com o desconforto, a família atendeu o pedido de tirar uma foto com o padre após a cerimônia.

A família contou que o registro feito por uma convidada foi publicado nas redes não apenas para compartilhar a indignação, mas para que o comportamento não se repetisse.

“Ele acabou com nosso dia. Mas Deus é tão bom que o vídeo postado teve milhares de visualizações, e todo esse apoio que estamos tendo nas redes sociais vai ajudar muito para que a justiça seja feita”, comentou a tia, Symone, que também aparece no vídeo.

A Diocese de Nova Friburgo informou que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”. Nas redes sociais, o padre pediu perdão pelo ocorrido, nesse domingo (26/5). Confira: