Pesquisa do MapBiomas aponta que desmatamento em Rondônia reduziu 70% em 2023

Os dados do Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2023) do MapBiomas, divulgados nesta terça-feira (28), apontou que Rondônia perdeu 41.747 hectares de floresta em 2023: uma quantidade 70,1% menor do que a área desmatada no ano anterior.

O desmatamento registrada em Rondônia em 2023, segundo o monitoramento do MapBiomas é a menor do período de cinco anos. No ano de 2021 teve a maior área de floresta derrubada dos últimos anos: mais de 146,4 mil hectares.

Em todo país, foram derrubados 1.829.597 hectares de vegetação nativa em 2023, uma redução de 11,6% na taxa de desmate do país se comparado com 2023.

O estado de Rondônia se destaca como o segundo estado do país com a maior redução de desmatamento, atrás somente do Paraná. Outros estados também entram na lista como: Acre, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amazonas.

Alertas

Os alertas de desmatamento também reduziram em Rondônia: