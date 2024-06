PF empossa novo superintendente no Acre com presença de Gladson e Bocalom

O novo superintendente regional da Polícia Federal do Acre, o delegado Carlos Rocha Sanches, tomou posse na manhã desta segunda-feira (27) no auditório da sede da PF, em Rio Branco. O evento contou com a presença de membros do Executivo, Legislativo do Estado e sociedade civil.

“Desejo as boas-vindas ao delegado e sucesso nesta nova jornada. Reafirmo meu respeito pela PF e coloco o Governo do Acre à disposição para seguirmos em parceria no combate à criminalidade no Acre”, declarou Gladson em publicação nas redes sociais.

O novo superintendente afirmou , que “os servidores da Polícia Federal devem ter plena consciência de seu papel relevante construído ao longo de muitas décadas”, conforme dito ao site do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

