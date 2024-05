Polícia invade casa de Sean Kingston nos EUA e prende mãe do cantor

Nesta quinta-feira (23/5), nos Estados Unidos, a polícia invadiu a casa de Sean Kingston e prendeu a mãe do cantor. Ele não estava presente no momento da prisão. De acordo com o Page Six, Janice Turner está sob custódia por conta de várias acusações de fraude e roubo.

O Gabinete do Xerife do Condado de Broward disse que a investigação começou na própria quinta-feira e levou os policiais até a residência do cantor. “Esta investigação está ativa e contínua”, disse.

Nas redes sociais, Sean Kingston afirmou que estava em um show em outro estado e comentou a notícia. “As pessoas amam energia negativa. Eu estou bem e minha mãe também. Meus advogados estão cuidando de tudo enquanto nós conversamos”, escreveu.

De acordo com documentos obtidos pelo Page Six, o cantor está envolvido em uma disputa judicial. Ele foi processado por uma empresa que alega ter levado calote na venda e instalação de uma televisão de 232 polegadas em sua casa. Apesar disso, as autoridades não confirmaram se um dos mandados de prisão era para Sean Kingston.