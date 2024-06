Segunda-feira fria com mínimas entre 13ºC e 15ºC em algumas cidades; veja previsão

A última semana de maio começa gelada no estado do Acre, segundo a previsão do meteorologista Davi Friale, em seu site ‘O Tempo Aqui’.

Nesta segunda-feira (27) as temperaturas mínimas oscilam entre 13ºC e 15ºC, em algumas cidades acreanas, como Rio Branco, Porto Acre, Brasiléia, e Plácido de Castro. Já as máximas não passam dos 26ºC.

Em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, e Jordão, as temperaturas mínimas oscilam entre 16ºC e 18ºC, e as máximas entre 24ºC e 26ºC.

Em todo o estado não há previsão de chuvas. O dia será firme e seco, com a prevalência de noite fria.

Entre a terça-feira (28) e a quinta-feira (29), o frio aumenta e as temperaturas mínimas podem oscilar entre 12ºC e 15ºC.