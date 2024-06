Suspeita de atacar jovem com ácido “não manifestou arrependimento”

Segundo a delegada Caroline Fernandes, a mulher confessou o crime, e “não manifestou arrependimento” durante depoimento na delegacia. Ela está presa preventivamente. A motivação do crime seria ciúmes do atual namorado, ex-compaheiro de Isabelly. Ele está preso por causa de outro crime, e ainda não foi ouvido pela polícia.

Estado de saúde

O Hospital Universitário (HU) de Londrina, onde a jovem está internada, não divulgou boletim sobre o estado de saúde de Isabelly nesse domingo. A última atualização ocorreu no sábado, quando ela teve uma melhora no quadro clínico, estava consciente e respirava sem ajuda de aparelhos.

Ao g1 a mãe da vítima afirmou que o ácido não atingiu os olhos de Isabelly e que a fala da filha não foi prejudicada pelo químico.

Crime planejado

A suspeita teria comprado o ácido usado no crime cerca de 15 dias antes do ataque, em um supermercado. Para a delegada, esse é um indício de que o crime foi planejado.

A jovem passou a ser suspeita ainda durante o testemunho de familiares e amigos de Isabelly. À polícia a família da vítima citou que ela havia brigado com o ex-namorado, que está preso por roubo. Os delegados também confirmaram que, no dia do ataque, a suspeita não dormiu em casa, e também não buscou o filho na creche.

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, a jovem será indiciada por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emboscada, meio cruel e feminicídio. Quando for concluído, o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer denúncia.