URGENTE: servidora é encontrada morta dentro de escola infantil

Na tarde desta quarta-feira (23), o município de Sena Madureira foi surpreendido por uma triste notícia. Dona Mira, figura bastante conhecida na cidade e mãe do músico Rondon, foi encontrada sem vida nas dependências da escola infantil Chapeuzinho Vermelho, localizada na rua Padre Egídio, no centro.

Informações preliminares da Polícia Militar são de que a área foi isolada e aguardam a chegada da equipe de perícia. Ainda não há detalhes sobre o que teria levado ao ocorrido.

A notícia da morte de Dona Mira se espalhou rapidamente pelas ruas da cidade, causando grande comoção. Ela era conhecida por sua forte presença na comunidade e por ser a mãe de Rondon, um músico respeitado no município.

As circunstâncias exatas do falecimento ainda são investigada e a polícia segue trabalhando no caso. O local permanece preservado para que os peritos possam realizar uma investigação detalhada e determinar as causas da morte.

O falecimento de Dona Mira representa uma grande perda para a cidade de Sena Madureira, especialmente para aqueles que conviveram de perto com ela. A comunidade aguarda ansiosamente por mais informações que possam esclarecer esse trágico acontecimento.