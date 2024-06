Varrida! Celtics fazem 4×0 sobre Pacers e voltam à final da NBA

Contra a parede para não ser varrido nas finais da Conferência Leste da NBA, o Indiana Pacers recebeu o Boston Celtics no Gainbridge Fieldhouse, nesta segunda-feira (27/5), para o jogo 4, mas acabou derrotado novamente na reta final, tomando uma virada nos últimos minutos e perdendo por 105 a 102.

Os Celtics completaram a varrida por 4 a 0 e agora voltam às finais da NBA depois de duas temporadas. Em 2022, a equipe chegou contra o Golden State Warriors, mas acabou derrotada por 4 a 2. Boston busca seu 18º título da liga, conquista que não consegue desde 2008.

Jaylen Brown foi o cestinha da partida com 29 pontos e 11/22 arremessos de quadra convertidos, conquistando o troféu “Larry Bird” de MVP das finais do Leste. Jayston Tatum foi o segundo maior marcador, com 26 pontos, além de 13 rebotes e oito assistências.

Jrue Holiday novamente teve partida sólida dos dois lados da quadra, registrando 17 pontos e nove rebotes, incluindo o rebote ofensivo decisivo no fim do jogo. Derrick White foi outro coadjuvante importante ao anotar 16 pontos, cinco roubos e três tocos, além da bola de três a 45s para o fim do jogo que deu números finais no placar.

Pelos Pacers, de novo sem Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard foi o maior pontuador com 24 pontos, além de dez assistências e seis rebotes. Pascal Siakam teve 19 pontos e dez rebotes, e Aaron Nesmith terminou com 14 pontos e seis rebotes. Do banco, T.J. McConnell registrou 15 pontos.

As finais da NBA começam no dia 6 de junho e Boston aguarda o vencedor da Conferência Oeste. No momento, o Dallas Mavericks lidera a série por 3 a 0 contra o Minnnesota Timberwolves e joga o jogo 4 nesta terça-feira (28).

O jogo

Procurando estender a série, os Pacers tinham que conter novamente o melhor time da temporada regular e que até então havia perdido somente dois jogos nos playoffs. Os donos da casa chegaram a ficar oito pontos (14 a 6) atrás no início do primeiro quarto, mas equilibrou as ações e perdeu a primeira parcial por apenas dois pontos (29 a 27).

Indiana passou à frente no placar (38 a 37) dentro dos primeiros três minutos do terceiro quarto e a partida entrou em uma série de empates e trocas de lideranças até os 3:04 para o intervalo, quando os Celtics fizeram 52 a 51 e não ficaram mais atrás até o fim do primeiro tempo, fechando em 58 a 57.

Os ânimos se exaltaram entre Brown e Myles Turner, depois que o pivô de Indiana derrubou White, e a dupla tomou uma técnica logo no início do terceiro quarto. O jogo seguiu entre uma e duas posses, mas com os Pacers no controle do placar. No fim da parcial, 83 a 80 para os donos da casa.

Indiana começou bem o quarto final e abriu sua maior diferença no jogo, de nove pontos (94 a 85) a 8:57 para o fim, após lance livre de cesta e falta de Nembhard. Boston reagiu e o jogo se encaminhou de novo para o clutch time, com os visitantes perdendo por cinco (100 a 95) a 4:14 para o fim.

Holiday cortou a diferença para dois e Siakam respondeu com uma bola de dois, naquela que seria a última pontuação da equipe no jogo, (102 a 98) ainda com 3:33 por jogar. Tatum e Brown pontuaram e o jogo ficou empatado em 102 a 2:40 para o fim. A partir daí, turnovers de Siakam e Nembhard pelos Pacers e erros de arremesso do lados dos Celtics precederam toco decisivo de Brown em Nembhard que levou à bola vencedora de três de White a 45s para o fim do jogo.

Nembhard errou a bola de três seguinte, Tatum também, mas Holiday estava ali para assegurar o rebote ofensivo e vencer o jogo e a série para Boston.