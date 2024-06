Acre conquista terceiro melhor tempo de abertura de empresas em ranking nacional

O painel do Mapa de Empresas, divulgado pelo Governo Federal, mostrou que o Acre ocupa o terceiro lugar na média de tempo para abertura de empresas. O processo se deve a parceria entre a Junta Comercial do Acre (Juceac), o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae-AC) e as prefeituras locais.

Segundo a Agência Notícias do Acre, o comprometimento dessas instituições em desburocratizar os processos de registros de empresas no Acre tem sido fundamental para esse tipo de conquista.

A redução do tempo para a abertura de empresas facilita a vida dos empreendedores e também contribui significativamente para o crescimento da economia local. Além disso, o processo também incentiva a formalização de novos negócios e geração de emprego e renda.