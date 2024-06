Acre recebeu mais de 5 mil doações de sangue em 2024; entenda critérios e veja quem pode doar

O mês de junho é marcado pela campanha Junho Vermelho, que relembra a importância da doação de sangue. Além de ser solidário, ser doador de sangue é salvar a vida de pelo menos quatro pessoas com cada bolsa de sangue. No Acre, o estoque do Hemoacre tem oscilações, como outros hemocentros pelo país, mas tem uma média de 12 mil doações por ano.

Segundo os dados levantados pelo ContilNet, o Hemoacre já recebeu 5.782 doações de janeiro a maio de 2024. De acordo com Ana Carolina Ramos, coordenadora da Captação de Doadores do Hemoacre, o estoque é muito dinâmico, mas são diversos períodos do ano que há uma tendência de queda no número de doações.

“Durante o ano, temos datas como carnaval, feriados prolongados, período de férias que normalmente apresentam uma tendência de queda no número de doações, mas sempre buscamos nos antecipar, intensificando as campanhas e solicitando o apoio contínuo da população nesse gesto voluntário que é a doação de sangue”, explicou a coordenadora.

Ana também relembrou que neste momento, o estoque precisa de mais doações do sangue tipo +A. Contudo, independente da tipagem sanguínea, a população acreana pode fazer doação de sangue para o estoque do Hemoacre.

Em 2023, foram contabilizadas 12.153 doações de sangue, ou seja, uma média de 1 mil doações por mês. O Hemoacre é o único banco de sangue responsável por coletar, armazenar e distribuir o sangue em todo o estado.

Em todo o Brasil, cerca de 1,4% da população doa sangue, o que significa que a cada mil habitantes, 14 são doadores, segundo os últimos dados divulgados pelo Governo Federal. Em 2022, foram 3.159,774 milhões de doações de sangue para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Como parte da campanha de doação de sangue, o Hemoacre realiza um arraial no dia 14 de junho, quando se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. O evento acontece no Hemoacre e terá bingos, comidas típicas e brincadeiras, das 17h às 21h.

Além disso, o ônibus do Hemoacre também marca presença em todos os eventos do Estado, levando a coleta até a população, facilitando para aqueles que já pensam em doar.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, basta se dirigir ao Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque, de segunda a sábado, das 7h às 18h, com um documento com foto, bem alimentado e se sentindo bem. Além disso, é requisito pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 59 anos –sendo que os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, ter dormido mais de 6 horas na noite anterior e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas.

Há alguns anos, pessoas LGBTQIAPN+ não podiam doar sangue, mas após decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2020, a regra foi alterada.

Assim como nos outros Hemocentros, o Hemoacre segue o estabelecido na Portaria número 5 do Ministério da Saúde e pessoas LGBTQIAPN+ podem doar sangue, seguindo os critérios com relação a peso, alimentação, sono e consumo de álcool.

Além disso, há um grupo que precisa de atenção se pensa em doar sangue. Aqueles que fizeram tatuagem e micropigmentação precisam aguardar de 6 a 12 meses para agendar a próxima doação de sangue.

Ao ContilNet, a coordenadora Ana Carolina falou sobre a importância da doação de sangue. “A doação de sangue é um gesto de solidariedade de grande importância, são alguns minutos da sua vida, mas que gera um impacto positivo na saúde de alguém. Já que com apenas um bolsa de sangue é possível salvar até 4 vidas. Uma multiplicação do bem. Por isso a importância da conscientização da doação e o apoio da população”, finalizou.