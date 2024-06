Ao ContilNet, cantor Roger Somdboys diz que fará turnê com nove shows no Acre; confira datas

A atração nacional da segunda noite do Festival da Macaxeira, Roger Somdboys, ex-vocalista da Banda Forró Boys, concedeu entrevista ao ContilNet e falou sobre o sentimento de fazer mais um show no Acre.

“É sempre bom estar aqui. A galera pediu bastante, recebi muita mensagem da galera falando que estava muito feliz com a minha volta e eu agradeço. Vamos fazer um showzaço”, disse.

Roger disse que quando vem ao Acre, se sente em casa. “Já estive aqui outras vezes, voltei agora em carreira solo e vou cantar minhas músicas novas. O povo já está curtindo”, explicou.

O artista lançou um novo projeto e todas as sextas-feiras é divulgada uma nova faixa. Ao todo, serão 12 músicas e três delas já estão na boca do povo.

Além disso, o cantor lembrou que fará uma série de shows no Acre, sendo nesta noite em Rio Branco, dia 29 na Vila do Incra na Festa do Peão; em Sena Madureira na AABB dia 29; dia 30 em Rio Branco novamente, desta vez no Balada Mix; no dia 05 em Feijó, no Bar do Seringueiro; no dia 06 em Tarauacá, no Swing Club; no dia 07 na Vila Santa Luzia, no Balneário Velho Rancho e em Mancio Lima, no Skina Bar.