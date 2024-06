Campeonato Brasileiro Série D: Gazin Porto Velho goleia o Princesa do Solimões; veja o placar

O Gazin Porto Velho venceu o Princesa de Solimões de goleada por 6 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, na tarde deste domingo, no Estádio Aluízio Ferreira. Os gols foram marcados por Rodney (duas vezes), Erivan, Maurício Leal (duas vezes) e Pedro Bahia, que fechou o placar.

Com a vitória, a Locomotiva se mantém na vice-liderança do grupo A1, com 21 pontos em 9 jogos disputados, e mira a classificação antecipada. O Gazin Porto Velho joga na próxima quarta-feira, 26, diante do São Raimundo, em partida adiada da oitava rodada.