Casa de Farinha em festival é sucesso com derivados da macaxeira; bolo é o mais procurado

Uma das grandes atrações do 1º Festival da Macaxeira é a Casa de Farinha da agroindústria Cheiro da Terra. No espaço, localizado no centro da Praça da Revolução, é possível comprar diversos derivados da macaxeira.

Segundo o proprietário, Leandro Medeiros, a agroindústria fica localizada em Rio Branco, na Estrada do Quixadá. Para ele, a aceitação da Casa de Farinha na praça foi boa. “É uma oportunidade de apresentar a qualidade do nosso produto na capital Rio Branco”, explicou.

Leandro trabalha no ramo há 10 anos e apresenta mais de 10 derivados da macaxeira como o tucupi, beiju, tapioca recheada com castanha, pé-de-moleque, tapioca feita na hora, tanto salgada como doce, além de bolo de macaxeira, o mais procurado pela população rio-branquense.

De acordo com o proprietário, as expectativas foram superadas na primeira noite. “Nossa expectativa só aumenta até o final da festa”, disse.

Leandro é filho de produtor rural e veio para a cidade por causa dos estudos e, ao finalizar, voltou para o campo. “A gente teve uma fase difícil então começou a processar a própria macaxeira e acabou dando certo e hoje nós trabalhamos com uma equipe de 15 produtores que fornecem a matéria-prima”, finalizou.

Veja fotos:

ContilNet e Sans Filmes transmitem ao vivo segunda noite do Festival da Macaxeira; assista: