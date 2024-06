Otimista, Bárbara comemorou que Antônio já estava sendo tratado e afirmou que, em breve, a criança estará em casa: “Dinheiro não é tudo, não. A gente ficou esperando e agora conseguimos e ele está lá. Está tudo bem, está monitorado e logo vai estar de alta”.

Bárbara Evans encerrou demonstrando gratidão ao apoio dos fãs e seguidores. “Fico muito agradecida e quero deixar uma mensagem para os amigos, familiares. Muito obrigado, é mais aquela angústia de não ter UTI sendo que a criança estava precisando”, finalizou.

Os três filhos da modelo, Álvaro, Antônio e Ayla, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro, foram levados a uma unidade de saúde, no último fim de semana, depois de apresentarem sintomas do problema:

“Antônio vai ficar internado por conta do desconforto respiratório, que está muito forte. Ele não está nem conseguindo mamar, de tanto desconforto. E, também, a saturação dele não está legal. Pode ser que piore e é melhor a gente estar aqui no hospital”, explicou o motivo da internação.