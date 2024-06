Concurso, nova frente fria, golpe de estado na Bolívia: veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Governo anuncia pagamento do salário de junho com aumento para servidores; veja datas

O Governo do Acre deu uma boa notícia aos servidores públicos ativos e inativos do Estado, nesta segunda-feira (24). O pagamento do salário de junho será feito nos próximos dias 26 e 28.

Prepare o casaco! Friale diz que frio chega nesta semana e temperaturas podem atingir 11ºC

A última semana de junho será quente em todo o estado do Acre, no entanto, a chegada de uma onda de frio derrubará as temperaturas no estado. A previsão foi publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui.

TERÇA-FEIRA

Obra de condomínio de luxo na Via Verde enfrenta embargos e deixa compradores lesados

Moradores e investidores que aguardavam a conclusão do condomínio na BR-364, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, enfrentam frustração e incerteza devido aos embargos e atrasos na obra. O empreendimento do Parkia Boulevard Residencial Clube Spa, sob responsabilidade da empresa Elite Engenharia Ltda, deveria ser um marco de modernidade e conforto, atraindo diversos interessados que adquiriram seus apartamentos na planta, alguns com pagamentos à vista.

Governo abre mais de 200 vagas para cursos na Escola de Música do Acre; inscreva-se

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (25), edital que disponibiliza 248 vagas para a Escola de Música do Acre.

QUARTA-FEIRA

URGENTE: Exército anuncia Golpe de Estado na Bolívia e toma sede do governo

O general do Exército Juan José Zúniga, anunciou nesta quarta-feira (26) um golpe de Estado no país vizinho ao Acre, a Bolívia.

Do Acre, família tem casa invadida e mulher e criança autista são estupradas por criminosos

Na última semana, a Polícia Civil de Pernambuco prendeu um jovem suspeito de um série de crimes brutais no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

QUINTA-FEIRA

Técnica de enfermagem ‘foge’ do marido para curtir Festival da Macaxeira: “Dei leitinho do Abel”

Na noite desta quarta-feira (26), Hellane Ribeiro, moradora do bairro do 15 e técnica de enfermagem, aproveitou a primeira noite do 1º Festival da Macaxeira em Rio Branco. Em entrevista exclusiva para a coluna de Douglas Richer no ContilNet, Hellane revelou que precisou “fugir” do marido para curtir o evento com as amigas.

EXCLUSIVO: conheça a advogada acreana que está na Mansão Maromba; veja a entrevista

Nesta quarta-feira (26), a advogada e influenciadora acreana Marcella Silva surpreendeu seus 52,7 mil seguidores com uma aparição na Mansão Maromba, uma das casas mais desejadas pelos influenciadores digitais.

SEXTA-FEIRA

Concurso da Sefaz: governo divulga resultado das provas objetivas e discursivas; veja lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), tornou público o resultado final das provas objetivas para todos os cargos. Em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (28), também foi divulgado o resultado provisório na prova discursiva, somente para o cargo de auditor da Receita Estadual, do concurso público da Sefaz.

Estudante de medicina e mais seis pessoas são presos acusados de tráfico de drogas no Acre

A Operação Nárke 2, foi realizada na manhã desta quinta-feira (27), realizada pela Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), e prendeu ao todo sete suspeitos.