Concurso TSE Unificado: veja 6 motivos para participar do certame!

O concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) já está aberto e os concurseiros têm excelentes motivos para não deixarem de aproveitar esta oportunidade!

1º motivo: muitas vagas em todo o país

O concurso TSE Unificado oferta 389 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de Técnico e Judiciário.

Além disso, são diversas áreas de especialidade, permitindo que candidatos das mais diversas formações de nível superior possam participar do certame dentro da sua própria área. Haverá vagas, inclusive para a área policial.

Confira como estão distribuídas as oportunidades:

Técnico judiciário:

Área Administrativa: 207 vagas + CR;

Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 11 vagas + CR;

Apoio especializado – Programação de Sistemas: 55 vagas + CR.

Analista judiciário:

Área Administrativa: 9 vagas + CR;

Área Administrativa – Contabilidade: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Arquitetura: CR;

Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 32 vagas + CR;

Área Judiciária: 43 vagas + CR.

2º motivo: milhares de nomeações

Outra excelente vantagem é que os concursos públicos para tribunais, tradicionalmente, costumam nomear uma quantidade de aprovados muito superior ao número de vagas imediatas anunciadas. A demanda por novas convocações é tão grande que, em muitos casos, a lista de aprovados nos certame chega a ser completamente chamada.

A título de exemplo, é possível citar as nomeações de aprovados no último concurso TJ SP para Escrevente, realizado em 2021. O certame ofertou 845 vagas e nomeou o total de 2.043 aprovados.

Já o STJ (Superior Tribunal de Justiça), ofertou apenas 5 vagas em seu concurso de 2018, mas o número total de convocados durante a validade do certame foi de 1.087 aprovados.

3º motivo: ótimos salários e benefícios

O terceiro motivo para participar do concurso TSE Unificado é referente à remuneração. Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65;

Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56; e

Analista Judiciário: R$ 13.994,78.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Vale destacar que devido ao reajuste concedido aos servidores do Poder Judiciário Federal, as remunerações iniciais, em fevereiro de 2025, serão as seguintes:

Técnico Judiciário Fevereiro de 2025: R$ 9.052,54

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial Fevereiro de 2025: R$ 10.372,70

Analista Judiciário Fevereiro de 2025: R$ 14.852,66



Além dos valores acima, os servidores ainda recebebem excelentes benefícios, tais como:

Auxílio Alimentação: R$ 1.393,10;

Assistência Pré-Escolar: R$ 1.178,82;

Assistência Médica e Odontológica: R$ 643,44;

Exames Periódicos;

Auxílio Transporte.

4º motivo: tempo até a prova

O edital do concurso TSE Unificado foi publicado em 29 de maio e as provas estão marcadas para acontecerem em 22 de setembro de 2024.

Dessa forma, os candidatos terão 116 dias de preparação, ou seja, mais de 3 meses. Este é um excelente tempo para se preparar, considerando que, em grande parte dos concursos federais, o intervalo entre o edital e a prova é de, aproximadamente, 60 dias.

Ou ponto a ser observado é o tempo de preparação pré-edital, já que o certame vinha sendo aguardado desde 2023.

5º motivo: pode concorrer a dois cargos

De acordo com o edital, os candidatos poderão se inscrever em até dois cargos, sendo um de Analista Judiciário e um de Técnico Judiciário.

Isso porque as provas serão aplicadas no dia 22 de setembro em turnos distintos:

Turno da manhã: provas para Analista (4h30); e

Turno da tarde: provas para Técnico (3h30).

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da banca Cebraspe no período entre 4 de junho e 18 de julho de 2024. As taxas de participação terão os seguintes valores:

Técnico Judiciário: R$ 85,00; e

Analista Judiciário: R$ 130,00.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a opção pelo cargo/área/especialidade, pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá e pela cidade de provas.

6º motivo: sem redação, informática e RLM para Técnico

O sexto motivo para você participar do concurso TSE Unificado é que o conteúdo programático do certame veio menos exigente do que o esperado.

Para os cargos de Técnico Judiciário, por exemplo, não serão cobradas as disciplinas de Informática e Raciocínio Lógico e Matemático, conteúdos tradicionalmente cobrados em concursos públicos da área.

Além disso, os candidatos ao cargo de Técnico Judiciário não precisarão fazer prova de redação. A prova discursiva será aplicada apenas para os cargos de Analista.