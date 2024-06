Cunhada de Nahim, Lisa Gomes desabafa sobre ataques e pede: “Parem!”

Repórter do TV Fama, da RedeTV!, Lisa Gomes usou as redes sociais, nesta sexta-feira (14/6), para desabafar sobre a morte do cantor Nahim. A moça, que declarou recentemente ser cunhada do cantor, começou a receber críticas e mensagens de ódio, simplesmente, por ter explanado o parentesco por ser uma mulher transgênero.

“Em meio a dor e sofrimento ainda tem pessoas que duvidam da nossa relação. Triste lê alguns comentários acabando com nossa história com Nahim. ‘Mentirosos, nunca foram parentes do Nahim’, ‘Não sabia que Nahim tinha uma cunhada traveco’, ‘Querem biscoito’ e por por aí vai”, escreveu na legenda de um vídeo onde mostra momentos de intimidade com o ex-Power Couple.

Lisa prosseguiu: “Nossa relação era de verdade, Paulo sempre foi o irmão que Nahim nunca teve, e eu a cunhada, amiga e irmã que chegou pra completar a família. Qual o significado de irmandade? Simples: AMOR. Era simplesmente isso que sentíamos pelo Nahim e ele se sentia acolhido”.

Ela esclareceu que sempre considerou o Nahim como um irmão e, independente do que falem, o afeto era o que os unida. “Paulo e eu colecionamos histórias lindas, ruins e mais obscuras sobre o Nahim, e ninguém nunca saberá, porque temos uma promessa de irmandade e respeito por esse homem que mudou a nossa vida e de tantas outras pessoas”, ressaltou.

Por fim, Lisa Gomes pediu que os ataques na web cessem. Nahim foi encontrado morto, na escada da sua residência, nessa terça-feira (13/6), por um funcionário de uma empresa de telefonia. “Parem por favor! Estamos sofrendo demais pra ter que ainda lidar com haters. Chega! Gente ruim, mal-amada! Te amamos Nahim”, finalizou.