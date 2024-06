Encontro de Gladson e Lula, estelionatário do Acre, reajuste salarial; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Grave acidente deixa cinco pessoas feridas em Rio Branco; mulher ficar presa às ferragens

Shaiane da Silva Rodrigues, 33 anos, Maria Clarice, 29, e mais três pessoas que não foram identificadas ficaram feridas após uma colisão entre veículos, na noite deste domingo (2), no cruzamento das ruas vitória com General Vieira de Melo, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

Betão: “O Idaf deixou de agir com aquele rigor policial, de primeiro multar para depois conversar”

As rugas e queixas recíprocas entre pecuaristas e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), órgão do Governo do Estado criado em 2003, com trocas de acusações de excessos de fiscalização para resultar em cobranças de propinas e acusações, por parte dos fiscais, de que pecuaristas e industriais da área atuavam de forma a serem beneficiados com as irregularidades, de qualquer jeito, fazem parte do passado. E não é de um passado tão longe assim.

TERÇA-FEIRA

Concurso da Sefaz: banca divulga gabarito preliminar e caderno de provas; veja como acessar

A banca organizadora do concurso público da Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz), a Cebraspe, divulgou, nesta terça-feira (4), o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso, além do caderno de provas.

Feto encontrado dentro de sacola estava com pedaços do corpo arrancados por animais

Neste final de semana, em Porto Walter, município do interior do Acre, um feto foi encontrado por moradores, dentro de uma sacola, que havia sido jogada no fundo de um quintal em uma casa.

QUARTA-FEIRA

Gladson e Lula têm encontro reservado em Brasília e presidente se propõe a vir ao Acre

O presidente Lula e o governador Gladson Cameli tiveram um encontro reservado nesta quarta-feira (5), no Palácio do Planalto, em Brasília, logo após a assinatura do Pacto Interfederativo pela Prevenção e Controle de Incêndios na Amazônia, que reuniu dezenas de governadores.

MPF do Acre pede que justiça suspenda verbas a órgãos públicos que tenham nomes de pessoas vivas

O Ministério Público Federal (MPF) enviou à Justiça Federal no Acre, um pedido de cumprimento definitivo da sentença que ordenou que a União suspendesse repasses de verbas ou auxílio ao Estado do Acre e às Prefeituras de 10 municípios acreanos.

QUINTA-FEIRA

Pimenta: ex-prefeitos petistas deixam o PT e voltam a disputar os cargos em novos partidos

O PT tem apenas uma prefeitura no Acre e talvez, será a única que ainda com forças de uma possível eleição. Será em Xapuri, onde o prefeito Bira Vasconcellos, que cumpre um 3º mandato, escolheu o ex-vereador Erivelton Soares como seu sucessor. A chapa é composta pelo padre Antônio Menezes, que será o vice-candidato e terá no palanque o PSB, PcdoB, PV e MDB.

Estelionatário acreano preso por golpes de R$28 milhões é condenado a quase 40 anos de prisão

Leonardo Oliveira da Silva, conhecido como Leo Trader, estelionatário acusado de aplicar golpes em pirâmide financeira no Acre, foi condenado a 37 anos e cinco meses de prisão, após cometer 25 estelionato.

SEXTA-FEIRA

Governo anuncia pagamento de reajuste salarial para servidores públicos; veja nota

O governo do Acre oficializou em maio a concessão de um novo Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%, que contempla trabalhadores em atividade, aposentados e pensionistas.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (7), o governo afirmou que o reajuste será aplicado no salário do mês de junho a todos os servidores, mas para isso, ajustes e cortes de despesas serão efetuados para a garantia do reajuste. Além disso, o governo reafirmou o compromisso da gestão com o pagamento em dia dos servidores públicos ativos e inativos.

Homem morre após perder controle de moto e bater em placa de sinalização, em Rio Branco

O motociclista Francisco da Silva Paz, de 39 anos, morreu vítima de acidente de trânsito, na madrugada desta sexta-feira (7), na rotatória da Corrente, na Rodovia AC-40, no loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.