“Eu vi a morte”, diz Dona Ruth após sofrer grave acidente de carro

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, conversou ao vivo com os apresentadores do Fofocalizando desta quinta-feira (06/06), e relatou ter visto a morte no acidente de carro que se envolveu na madrugada de hoje, no centro de São Paulo. Na ocasião, ela estava acompanhada da sobra, duas amigas e de seu marido, Deyvid Fabrício. Dona Ruth teve duas costelas quebradas.

"Foi um acidente grave, o sinal estava estragado, a gente foi passando devagarzinho e o caminhão veio em alta velocidade e pegou a gente em cheio, eu vi a morte, eu estava com mais quatro pessoas …Minha sogra, duas amigas e meu esposo", explicou ela, ainda abalada com o que viveu. Dona Ruth passou a madrugada no hospital fazendo exames e informou que ninguém além dela sofreu algo mais grave. "Nenhum arranhão…Não sei explicar", contou Ruth, que viajou por 14 horas de Goiânia para São Paulo para fazer compras. Ela ainda disse que que o caminhão ficou "arrebentado". "Foi uma batida forte. Eu estava terminando de fazer o que eu vim fazer aqui. Sai anteontem, é um dia na estrada, eu tirei dois pra fazer compra e voltar no outro dia", contou ela, que e breve vai inaugurar uma loja de roupas e produtos plu size. "É em homenagem a Marília e a mim também, que sou GG. Tenho muita dificuldade de achar roupa em Goiânia, e eu decidi abrir essa loja. A gente que gosta e trabalhar, gosta de colocar a mão na massa. Eu vim de carro pra colocar as peças", explicou.