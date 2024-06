O gasto está previsto em uma licitação aberta pela Aeronáutica na sexta-feira (21). Ao todo, o certame prevê compras de R$ 744,6 mil em proteínas de origem animal e embutidos para o gabinete do comandante.

Na licitação, o quilo do lombo de bacalhau do porto é estimado em R$ 98. Como serão adquiridos 300 quilos, o gasto previsto com a compra do peixe é de R$ 29,4 mil.

Além do bacalhau, a licitação prevê compra de outros itens de luxo. Dentre eles, 300 quilos de presunto parma (a peça inteira), no valor de R$ 26,9 mil, e de 400 quilos de filé de salmão, ao custo de R$ 31 mil.

Há ainda a previsão de gastos de R$ 125 mil com a compra de filé mignon e de R$ 47 mil em filé de linguado, outro peixe considerado nobre. No total, serão comprados 50 tipos de proteína animal.

Na justiçava para a abertura da licitação, a FAB diz que os alimentos servirão “para atender às necessidades da Seção de Subsistência do gabinete do comandante da Aeronáutica”.

Em maio, a coluna noticiou que a FAB tinha aberto uma licitação de quase R$ 10 milhões para comprar alimentos como picanha, camarão e salmão ao Grupamento de Apoio de Belém.