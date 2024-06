Farofa da Gkay será aberta ao público pela primeira vez; veja as novidades

A primeira Farofa aconteceu em 2017, como forma de a influenciadora celebrar seu aniversário, e se tornou um marco de fofocas e polêmicas envolvendo as celebridades convidadas. A partir daí, o evento se tornou anual, tendo sido cancelado apenas em 2020, por causa da pandemia de covid-19.

Ao anunciar a abertura da festa para o público, GKay afirmou que está indo com calma, mas destacou que seu objetivo é tornar o evento “um dos maiores festivais do Brasil“. A data da Farofa de 2024 ainda não foi divulgada, mas o evento costuma acontecer em dezembro — a influenciadora celebra seu aniversário no dia 3 de dezembro.