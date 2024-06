Perto da estreia da Copa América, a Seleção Brasileira já definiu as camisas que cada jogador irá utilizar ao longa da competição. Revelado pelo Santos, Rodrygo foi o escolhido para usar a folclórica camisa 10 da Amarelinha nesta edição do torneio continental.

Atual jogador do Real Madrid, Rodrygo é o 7° atleta revelado pelo Santos a usar a camisa 10 da Seleção Brasileira. Na lista de equipes que mais revelaram jogadores que usaram o número lendário, o Santos figura na 3ª colocação, junto de Vasco e Corinthians.

Nos primeiros lugares, Flamengo e São Paulo lideram o ranking. Com certa distância, o Rubro-Negro é o time que mais revelou camisas 10 da Seleção, com 15 jogadores na lista. Já o Tricolor paulista conta com 8 atletas que já usaram o número.