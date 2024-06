Foragido há 4 anos, conselheiro do CV do Acre é preso na Paraíba durante operação

Na manhã desta quarta-feira (5), em João Pessoa, na Paraíba, uma operação denominada de “Prófugo”, conseguiu prender um acreano apontado como conselheiro do Comando Vermelho. Ele estava foragido há mais de 4 anos.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil da Paraíba. Além de ter a participação de investigadores da Polícia Civil do Acre.

Contra o suspeito, havia dois mandados de prisão, todos emitidos pela Justiça do Acre, sendo que um era por homicídio e outro por organização criminosa, tráfico de drogas e roubo.

Com ele, na casa onde estava escondido, foram encontrados documentos falsos e por isso ele vai responder também por falsidade ideológica. A polícia informou que ele era considerado um dos homens mais procurados do Acre, e mesmo de longe, ainda tinha o poder de comandar as ações da facção no estado.

Na operação para prender o acreano, identificado apenas como “Weverton”, o contingente operacional envolveu aproximadamente 25 agentes públicos. “Fechamos o cerco, de modo que ele não fugisse. Acabou sendo preso sem apresentar reação”, disse o delegado Diego Beltrão.