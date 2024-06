Homem é arremessado a três metros de distância após ser atropelado em cima da faixa de pedestre

Edivaldo Araújo de Andrade, 56 anos, foi vítima de um atropelamento na noite desta quarta-feira (5), enquanto tentava atravessar a Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edivaldo estava tentando atravessar a Avenida Ceará na faixa de pedestres, quando foi surpreendido por um motorista não identificado que trafegava no sentido centro-bairro em carro modelo Saveiro, de cor vermelho e placa QLU-3633, que acabou atropelando o homem.

Com o impacto, a vitima foi arremessada a uma distância de aproximadamente 3 metros e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto. Após atropelar Edivaldo, o motorista parou e prestou socorro ao pedestre.

Um médico que também presta serviço no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência prestou os primeiros atendimento e falou com a regulação do Samu, que enviou uma ambulância de suporte básico, que terminou a avaliação e o atendimento e levou a vítima para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, apenas com a suspeita de fratura na bacia.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado.