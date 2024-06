Homem enfurecido atira várias vezes contra casa noturna na Dias Martins; policial reage

Um tiroteio foi registrado na noite deste domingo (9) em frente a uma famosa casa noturna localizada na Estrada Dias Martins, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Segundo relatos, um homem, cuja identidade não foi revelada, acusou um garçom de furtar seus pertences dentro do estabelecimento, mas constatou-se que o profissional não havia cometido o furto.

Irritado, o homem que acusou o garçom prometeu retornar ao local armado. Minutos depois, ele voltou ao estabelecimento pilotando uma motocicleta modelo Honda Biz na contramão e, de posse de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a casa noturna.

Um policial à paisana que estava no local reagiram aos disparos, iniciando uma troca de tiros. Ninguém ficou ferido durante o tiroteio, apenas um dos disparos atingiu a vidraçaria da casa noturna e outro na porta do banco de trás de uma caminhonete de cor branca.

O suspeito fugiu do local e, em seguida, a Polícia Militar foi acionada e, após coletar informações no local do ocorrido, iniciou uma ronda ostensiva.

Os militares conseguiram localizar o suspeito próximo a um clube situado na rotatória entre a Avenida Dias Martins e a Avenida Ceará. No entanto, ao tentar abordar o suspeito, houve novamente troca de tiros. O homem abandonou a motocicleta e fugiu a pé para dentro do clube.

A polícia continua as buscas pelo suspeito, que permanece foragido. A motocicleta foi apreendida pela polícia.