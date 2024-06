Lula autoriza construção de mais um campus da Ufac a partir do novo PAC; veja local

A Universidade Federal do Acre (Ufac) irá realizar a construção de um novo campus da instituição no interior do estado, em Brasiléia. O anúncio foi feito pelo presidente Lula, destinando R$3,77 bilhões para as Universidades Federais. Entre os planos, está a abertura de novos camping ao redor do brasil, sendo um deles na região do Alto Acre.

Ainda em 2015, a construção havia sido iniciada, mas apenas salas administrativas foram feitas, entretanto as construções para, de fato, abrir um campus novo não foram concluídas. Agora, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a obra poderá ser finalizada.

Ao todo, deverá ser liberado um orçamento de R$ 40 milhões para que toda a estrutura da 1ª etapa seja construída. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no próximo ano, quando também será decidido quais cursos serão ministrados na instituição, assim como abertura de novos concursos.

Junto ao anúncio dos R$3,77 bilhões, foram anunciados R$1,75 bilhões para a construção de hospitais federais, e a Ufac também será beneficiada.