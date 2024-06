Mãe de Matteus adianta enxoval e manda recado a Isabelle: “Gêmeos”

Se depender de Luciane Amaral, mãe de Matteus, o casal MaBelle terá gêmeos em breve. Isso porque, pelas redes sociais, a matriarca do Alegrete mostrou o enxoval dos netos e aproveitou para mandar um recado direto para Isabelle.

“Eu vim aqui mostrar para vocês os macacõezinhos dos meus netinhos, olha aqui a Isabelle… Já comecei a fazer o enxoval porque eu sei que vai ser um casal de gêmeos! E tem um macacão para cada um. Olha que coisa mais linda”, declarou.

As peças de roupa contam com imagens de Matteus e Isabelle. Luciane ainda detalhou seus planos para vestir os netos. “Eles vão ficar aqui com a vovó e quando eles nascerem, a vovó vai levar para Manaus para pôr nos bebês”, encerrou.

O vídeo viralizou nas redes sociais e foi republicado por páginas de fãs do casal, que iniciou o namoro após a participação de ambos no BBB 24. “Quero muito vê a Isabelle gravidinha do príncipe dela. Imagine como vai ser lindo esse baby”, se empolgou uma usuária. Muitas outras pessoas aproveitaram para mandar corações para a mulher.

Quem é Luciane, mãe de Matteus, também envolvida em polêmica de cotas

O ex-BBB Matteus Amaral virou assunto nesta sexta-feira (14/6) devido a fraude de cotas raciais que cometeu ao ingressar no Instituto Federal Farroupilha (IFFar) em 2014. O vice-campeão da edição deste ano do reality da Globo se autodeclarou preto para entrar na universidade.

Mas seu nome não foi o único exposto. Luciane Amaral, mãe do gaúcho, também teria sido aprovada na faculdade sob a Lei de Cotas de 2012. As informações sobre os dois foram confirmadas pelo IFFar.

Luciane tem 45 anos, é influenciadora digital e miss. A gaúcha foi Miss Plus Size Rio Grande do Sul 2021. Com mais de 100 mil seguidores, ela publica fotos de sua rotina familiar.

A relação de Luciane e Matteus é de amizade e companheirismo. Os dois, inclusive, viverem seus reinados em concursos de beleza juntos. Na época em que foi coroada Miss, o ex-BBB foi eleito como Mister Pampa Gaúcho 2020.

“Nós, praticamente, realizamos nossos sonhos simultaneamente. Vivemos nossos reinados juntos, indo a eventos como presença VIP e fazendo o trabalho voluntário social. Nós nos ajudamos muito e, juntos, conseguimos atender as demandas dessas ONGs e instituições que assistem os mais necessitados da nossa cidade”, relembrou ela para a Quem na época em que ele estava no programa.

A polêmica de cotas

Uma bomba estourou na web nesta quinta-feira (13/6), causando um alvoroço. Matteus Amaral, vice-campeão do BBB24, teria entrado na universidade através do sistema de cotas raciais. Ele teria se declarado preto para cursar engenharia agrícola na Instituto Federal Farroupilha (IFF), em 2014.

Segundo o IFFAR, a mãe de Matteus também se autodeclarou preta e foi instaurado um processo para avaliar o caso. Nessa quinta-feira (13/6), ela falou, num áudio que vazou em um dos stories de Matteus, que estava preocupada com o assunto:

“Já soube que isso aí não dá nada. É só esquecer, isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra”, frisou no vídeo. No entanto, a publicação foi excluída logo em seguida, em vão.

O IFFAR confirmou a informação sobre a mãe do ex-BBB, através da assessoria, para a Quem. “O nome Luciane da Silveira Amaral consta no mesmo edital, inscrito na mesma cota que o Matteus. É importante dizer que, para afirmarmos se houve fraude, é necessário o processo”, ponderaram.

A instituição prosseguiu, lembrando que, nessas situações, a sanção é a perda da vaga: “Isso já ocorreu algumas vezes no IFFAR. É recebida a denúncia, o caso é apurado, é feita a heteroidentificação e a autodeclaração pode ser anulada. No caso do Matteus, que não tem mais vínculo, a questão vai ter que ser discutida. Não tivemos caso assim ainda”.

Matteus se manifestou pela primeira vez, num texto divulgado nas redes sociais. O namorado de Isabelle alegou que foi uma terceira pessoa quem realizou a sua inscrição e, no momento, escolheu a cota de forma errada, sem avisá-lo. O gaúcho ainda pediu desculpas, se dizendo arrependido e lamentando o transtorno.

Ele ainda frisou que nunca teve o objetivo de estudar através das cotas e eximiu qualquer tipo de culpa. “Lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção”, reforçou.

O ex-BBB Matteus encerrou o texto publicado no Instagram, alegando ser defensor ativo da igualdade racial e social. “Agradeço a oportunidade de esclarecer este assunto e peço desculpas por qualquer mal-entendido que possa ter ocorrido”, concluiu.