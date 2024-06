Modelo mostra resultado de cirurgia para ficar 14 cm mais alta

Foram oito cirurgias nos últimos oito anos. A operação mais recente retirou as hastes telescópicas de aço que permitiam o crescimento de novo tecido ósseo. Cada vez que os ossos da perna cresciam, os médicos ampliavam manualmente a lacuna para que eles crescessem mais.

Por enquanto, a modelo usa muletas e permanecerá com elas até que os especialistas considerem seguro para ela andar livremente.

“Exatamente oito anos atrás, a implementação de modificar meu corpo começou. Eu, com 24 anos na época, estava profundamente enraizada na depressão”, disse Theresia.

Quem a incentivou a fazer a cirurgia foi seu ex-marido, que dizia a ela que, se ela fizesse o procedimento, ele sempre a amaria e carregaria em seus braços.

“Eu queria finalmente ser amada. Naquela época, qualquer um poderia fazer qualquer coisa comigo. Mudar a verdade em minha cabeça com palavras supostamente amorosas para que eu sentisse que nunca mais ficaria sozinha. Então com a autoconfiança completamente perdida, me joguei no desejo dele de alongar minhas pernas em 14 centímetros”, reconhece a modelo.

Na primeira operação, ela cortou os ossos da coxa e da perna e colocou hastes nas tíbias. Os cirurgiões alteraram as hastes até que as pernas estivessem no comprimento de “supermodelo”.

“A dor que suportei durante oito anos foi tão enorme (física e mental) que nem consigo colocar em palavras. Ainda tenho muito que trabalhar emocionalmente, mas agora tenho forças para me curar”, diz.