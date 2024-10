Saiba o que seria da Terra se não existisse a Lua

E se a Lua simplesmente desaparecesse? O que aconteceria? Primeiro, as noites seriam completamente escuras. Uma péssima notícia para animais noturnos como corujas e lobos, que dependem do luar para caçar.

Tartarugas-marinhas e pássaros migratórios, que usam a Lua para se orientar, também teriam dificuldade para encontrar o caminho.

Mas isso não é tudo. A inclinação da Terra ficaria descontrolada. As estações do ano seriam completamente imprevisíveis. O planeta enfrentaria variações climáticas extremas e até mesmo longas eras glaciais.

Sem a Lua, não haveria marés regulares, que misturam diferentes partes do oceano e estabilizam as temperaturas globais. É a gravidade da Lua que controla as marés, então elas seriam muito mais fracas.

E problemas no litoral são alerta de caos, já que três quartos da população mundial vivem a menos de 50 quilômetros do mar.

A Lua também ajuda a desacelerar a rotação da Terra. Sem ela, um dia poderia durar apenas 12 horas. Ou seja, a Lua é muito mais do que uma luz noturna.