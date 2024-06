A Polícia Civil do Paraná investiga o caso de uma mulher que sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau após aplicação de peeling de fenol.

O caso aconteceu em Curitiba após uma mulher de 64 anos se submeter ao procedimento em uma clínica de estética no dia 25 de maio. As informações são do G1.

A mulher começou a se sentir mal e 11 dias depois da aplicação teve de ser hospitalizada. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

O caso foi tão grave que a paciente teve de se submeter a uma cirurgia para recuperar a pele, de acordo com a delegada do caso, Aline Manzatto.

Ainda conforme a delegada, a pessoa que aplicou o produto recebeu questionamentos da vítima e da família, mas não os levou a sério. “(A profissional) teria afirmado que as dores eram normais e apenas recomendou a aplicação de uma pomada no rosto”, disse a delegada.

A mulher que aplicou o produto é investigada e pode vir a responder pelos seguintes crimes: lesão corporal, exercício ilegal da medicina e uso de produto falsificado.