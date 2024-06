No Acre, jovens marcham sob sol escaldante com fotos de políticos penduradas no pescoço

Durante as festividades do aniversário de 32 anos do Município de Porto Walter, nesta terça-feira (25), o senador Sérgio Petecão (PSD) foi homenageado pelos populares e autoridades locais. A solenidade, que contou com a participação do senador, contou com um desfile de jovens e estudantes e também com outras comemorações.

O desfile, no entanto, chama a atenção por ter sido realizado à luz do dia em uma rua de Porto Walter, enquanto o estado sofre com altas temperaturas, e também por populares carregarem placas com o nome e foto do senador e de outros políticos, gerando uma situação cômica.

A razão do desfile foram os agradecimentos ao senador por seu compromisso em direcionar recursos para projetos que impulsionam o progresso do município. Entre os investimentos destacados, está a recente assinatura da ordem de serviço para o mercado do agricultor, um empreendimento financiado com 12,5 milhões de reais provenientes de suas emendas.

Veja vídeos:

