Ordem de serviço do viaduto da AABB deve ser assinada na próxima semana, diz Bocalom

O prefeito Tião Bocalom, um dos anfitriões do 1º Festival da Macaxeira, em entrevista ao ContilNet, revelou que a assinatura da ordem de serviço do viaduto próximo a AABB deve ser assinada na próxima semana.

O viaduto da AABB será construído para melhorar a mobilidade urbana da cidade, evitando grandes engarrafamentos que serão característicos do local em horário de pico.

A construção do viaduto terá emenda do senador Marcio Bittar. A licitação para a construção do Viaduto da AABB foi aberta em maio e teve 10 empresas credenciadas, que concorreram para assumir o projeto.

Bocalom foi um dos entrevistados do ContilNet durante a transmissão da programação da segunda noite do Festival da Macaxeira, realizado pela Prefeitura de Rio Branco e Acisa.

