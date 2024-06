Putin vira “motorista particular” de Kim em visita à Coreia do Norte

Em meio as negociações durante sua visita a Coreia do Norte, Vladimir Putin encontrou um tempo para passear com Kim Jong-un a bordo da limusine Aurus, e serviu como “motorista particular” do presidente norte-coreano.

O veículo, avaliado em torno de R$ 1,5 milhão, foi um presidente de Putin a Kim durante o encontro entre os dois líderes. No início do ano, o líder norte-coreano já havia sido presenteado com um carro do mesmo modelo.

Nas imagens, divulgadas pelas mídias estatais de ambos os países, Kim Jong-un aparece sorridente enquanto conversa com Putin, que dirige o veículo pelas ruas norte-coreanas.

Durante a visita de Putin a Coreia do Norte, a primeira desde 2000, os dois presidentes se reuniram para estreitar laços e mandaram um recado ao Ocidente.

Entre as parcerias firmadas, um dos termos chamou a atenção da comunidade internacional, que viu a aliança entre os dois países se estreitar. Agora, a relação entre Rússia e Coreia do Norte prevê uma ajuda mútua caso um dos lados sofra agressões de terceiros.